Rücktritt von Boris Johnson: Britische Außenministerin Truss kündigt Kandidatur an

Die Schlammschlacht beginnt

Die Nerven in der Konservativen Partei liegen blank, der Kampf ums Erbe von Boris Johnson d├╝rfte zu einer Schlammschlacht werden. "Die n├Ąchsten Wochen werden furchtbar", zitierte die Zeitung "Times" ein anonymes Kabinettsmitglied. Die Partei werde letztlich zerrissen werden. Kaum hatte der britische Premierminister seinen R├╝ckzug angek├╝ndigt, brachen die Gr├Ąben auf. Bereits am Abend fielen potenzielle Kandidaten und ihre Unterst├╝tzer in einer Mischung aus Untergangsstimmung und B├╝rgerkrieg auf einer Party ├╝bereinander her.