Spanien und Belgien planen Übergewinnsteuer für Energiekonzerne

Spanien und Belgien wollen neue Steuern f├╝r Energieunternehmen einf├╝hren. Mit einer Sonderbesteuerung der "Kriegsgewinne" von Banken und Energiekonzernen will die spanische Regierung in den n├Ąchsten zwei Jahren sieben Milliarden Euro zus├Ątzlich einnehmen und das gesamte Geld f├╝r Sozialausgaben verwenden. Er werde "alles tun, um die Mittelklasse und die Arbeiter" vor den Folgen des Ukraine-Konflikts, der Energiekrise und der Inflation "in Schutz zu nehmen", sagte Ministerpr├Ąsident Pedro S├ínchez am Dienstag im Parlament in Madrid bei der Debatte ├╝ber die Lage der Nation.