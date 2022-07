Giorgia Meloni: Wer ist die neue "Herrscherin der Rechten" in Italien?

Getrieben vom Wunsch, "Italien zu erlösen"

Wer also ist die Frau, die Draghi beerben könnte? Giorgia Meloni ist 45 Jahre alt und seit 2014 Parteivorsitzende der rechtsextremen Fratelli d'Italia. Geboren in Rom, engagierte sie sich schon als junge Frau in der "Jugendfront", der Jugendorganisation der neofaschistischen Partei MSI. Sie gründete außerdem eine Protestbewegung gegen die von der christdemokratischen Bildungsministerin Rosa Russo Iervolino eingeleitete Schulreform. Angetrieben sei sie von dem Wunsch, "Italien zu erlösen und eine andere Zukunft für ihre Nation aufzubauen", heißt es auf ihrer Internetseite.

Die Politikerin hatte bereits zahlreiche Ämter inne, etwa als Vizepräsidentin der Abgeordnetenkammer und Mitglied der Arbeitskommission, der Sozialkommission, der Abgeordnetenkammer sowie der parlamentarischen Untersuchungskommission zum Banken- und Finanzsystem. 2016 kandidierte sie zudem als Bürgermeisterin in Rom, verlor aber gegen die Kandidatin der Fünf-Sterne-Bewegung, Virginia Raggi.

Seit 2020 ist sie Präsidentin der EKR

Von Mai 2008 bis November 2011 war sie Ministerin für Jugend und Sport im Kabinett von Silvio Berlusconi. Mit 31 Jahren war sie die damals jüngste Ressortchefin in der Geschichte Italiens. Sie ist eigenen Angaben zufolge ausgebildete Journalistin und Mutter einer Tochter. Seit September 2020 ist Meloni Präsidentin der Europapartei Europäische Konservative und Reformer (EKR).

Noch vor vier Jahren war die Partei Fratelli d'Italia nur am rechten politischen Rand Italiens vertreten. Doch inzwischen erlebt sie einen nie gekannten Aufwind, die Zustimmung in der Bevölkerung wächst. "Meloni ist die neue Herrscherin der Rechten", titelte La Repubblica, nachdem sie in einigen norditalienischen Gemeinden die Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini überholt hatte.

Bislang sind zwei Bücher von der Politikerin erschienen, zuletzt die Autobiografie "Ich bin Giorgia: Meine Wurzeln, meine Ideen", in der sie beschreibt, wie sie aufgewachsen ist und wie sich ihre politischen Wertvorstellungen geformt haben.

Partei will strikte Begrenzung von Einwanderung

Ihre Partei vertritt nationalkonservative bis rechtsextreme Inhalte. Gesellschaftspolitisch fährt sie einen strikt nationalkonservativen Kurs: Sie lehnt Schwangerschaftsabbrüche und Leihmutterschaften ab und plädiert für eine strikte Begrenzung der Einwanderung. Auch europapolitisch will Meloni neue Akzente setzen: Die EU solle in eine "Gemeinschaft der Völker" und "Patrioten" zurückgeführt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung ihrer Partei mit anderen europäischen Rechtsparteien von 2021.

Die "Le monde diplomatique" beschäftigte sich mit dem Buch der Politikerin. Darin beschreibe Meloni, wie sehr sie von der "Sozialrepublik" des Faschistenführers Mussolini beeinflusst wurde, schreibt die Zeitung. Die Sozialrepublik war ein faschistischer Satellitenstaat in Norditalien unter der militärischen Protektion des Deutschen Reichs. Das Staatsgebiet beschränkte sich auf Gebiete der deutschen Besatzungsmacht.

Zu Melonis Idolen gehört dem Bericht zufolge auch Giorgio Almirante, der 1944 Kabinettschef im Propagandaministerium war. Almirante war erklärter Rassist und Antisemit, Mitgründer des neofaschistischen MSI und lebenslang Bewunderer von Militärdiktaturen.

Italien steht vor unruhigen Zeiten