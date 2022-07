Regierungskrise in Italien: Präsident Mattarella lehnt Rücktritt von Mario Draghi ab

Regierungsparteien wollen Draghi Zwei

Die Sozialdemokraten gingen von einer weiteren Zukunft mit Draghi aus. Man arbeite jetzt nur daf├╝r, um am Mittwoch in der Abgeordnetenkammer eine Mehrheit wiederherzustellen und damit die Regierung Draghi wieder anfangen k├Ânne, hie├č es aus Kreisen der Regierungspartei am Donnerstagabend. Das Land st├╝rze in eine ernste Krise, die es sich nicht erlauben k├Ânne. "Wir arbeiten f├╝r ein Draghi Zwei, um die Arbeit am Corona-Wiederaufbauplan, dem Haushaltsgesetz und der Lage in der Ukraine in den kommenden Monaten abzuschlie├čen", schrieb Ex-Ministerpr├Ąsident Matteo Renzi von der Splitterpartei Italia Viva auf Twitter.