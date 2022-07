Aufenthaltsort unbekannt Russische Journalistin Owsjannikowa festgenommen Von afp , dpa , aj Aktualisiert am 17.07.2022 - 23:29 Uhr Lesedauer: 2 Min. Marina Owsjannikowa (Hintergrund) im russischen TV-Sender "Perwy Kanal": Nach ihrer Protestaktion gegen den Ukraine-Krieg will die 43-Jährige nun für den den deutschen Nachrichtsender "Welt" als freie Korrespondentin arbeiten. (Quelle: ZUMA Wire/imago-images-bilder)

Sie wurde durch ihren Protest im russischen Live-TV weltberühmt. Nun ist die Journalistin Marina Owsjannikowa offenbar in Gewahrsam genommen worden.

Die durch ihre live im russischen Fernsehen zu sehende Protestaktion gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekanntgewordene Journalistin Marina Owsjannikowa soll in Russland festgenommen worden sein. Dies sagte ihr Anwalt am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Ria-Nowosti. Es gebe keine Informationen, wo genau sich die Journalistin derzeit befinde.

"Marina wurde festgenommen. Es gibt keine Information über den Ort, an dem sie sich befindet", schrieb auch ihr Team auf dem Telegram-Kanal der Journalistin. Auf dem Kanal wurden am Sonntag zudem Fotos gepostet, die angeblich zeigen, wie sie von Polizisten in einen Minibus abgeführt wird.

Auch das Bürgerrechtsportal "OVD-Info" in Moskau und die Organisation Cinema for Peace in Deutschland berichteten über die Festnahme. Die frühere Mitarbeiterin des russischen Ersten Kanals sei in das Krasnoselski-Polizeirevier in Moskau gebracht worden.

Zweite Protestaktion in der vergangenen Woche

Die Mitarbeiterin des russischen Staatsfernsehen hatte im März in einer Live-Sendung ein Protestplakat gegen den Krieg gezeigt. Darauf stand: "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen". Dafür bekam die bis dahin als linientreu geltende Redakteurin weltweit Anerkennung. In Russland wurden Geldstrafen gegen sie verhängt. Nach der Aktion floh sie aus Moskau und lebte zwischenzeitlich im Ausland und berichtete für die deutsche Zeitung "Welt".