Italien: Ministerpräsident Mario Draghi will wohl erneut seinen Rücktritt anbieten

Ministerpräsident Draghi will wohl erneut seinen Rücktritt anbieten

Eine Vertrauensabstimmung im Parlament hatte er für sich entschieden. Dennoch will Italiens Ministerpräsident nun offenbar sein Amt niederlegen.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi ist nach der Unterbrechung der Sitzung in der Abgeordnetenkammer bei Staatsoberhaupt Sergio Mattarella eingetroffen. Das berichteten mehrere Medien am Donnerstag. Er wolle dem Präsidenten seine Entscheidung mitteilen, sagte Draghi zuvor in der größeren der beiden Parlamentskammern.