Taiwan-Konflikt: China setzt Manöver überraschend fort – "Notwendige Warnung"

Das chinesische Militärmanöver nahe Taiwan sollte eigentlich am Sonntag enden. Die Volksbefreiungsarmee setzt die Übungen jedoch am Montag fort.

Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat ihre Manöver vor Taiwan am Montag fortgesetzt. Eigentlich hatte China angekündigt, die Übungen seines Militärs am Sonntag zu beenden. Wie Chinas Staatsfernsehen berichtete, hätten sich die Kampfübungen in der Luft und See der Meerenge der Taiwanstraße auf "gemeinsame Einsätze gegen Unterseeboote und zum Angriff auf See konzentriert".