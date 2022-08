Eurofighter der Luftwaffe erstmals zur Militärübung in Australien

Aktualisiert am 19.08.2022 - 08:44 Uhr

Eurofighter der Luftwaffe starten Militärübung in Australien

Die deutsche Luftwaffe nimmt an zwei Manövern im indopazifischen Raum teil. Eine Provokation gegenüber China soll die Verlegung aber nicht sein.

Zu einem politisch heiklen Zeitpunkt hat die Luftwaffe fünf Eurofighter in die Indopazifik-Region verlegt. Für das Militärmanöver "Pitch Black" kommen laut einem Bericht der Tagesschau 17 Nationen, 2.500 Soldaten und 100 Flugzeuge im australischen Darwin zusammen, um von heute bis zum 8. September den Luftkampf zu üben. Die Verlegung in die Region ist die aufwendigste in der Geschichte der Luftwaffe.