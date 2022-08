Afghanistan: Frauen eröffnen trotz Taliban Bibliothek in Kabul

Frauen eröffnen Bibliothek in Kabul

In Kabul haben Aktivistinnen eine Bibliothek für Frauen eröffnet. "Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Frauen weiterhin lernen können", sagte Mitbegründerin Laila Basim am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen außerdem darauf hinweisen, dass Frauen durch die Taliban von der Bildung ausgeschlossen sind." Die "Zan Library" (deutsch: Frauenbibliothek) wurde diese Woche im Beisein der lokalen Presse eingeweiht.