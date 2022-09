Macrons Partei gibt sich neuen Namen: Renaissance

Macht langfristig sichern Macrons Partei gibt sich einen neuen Namen Von dpa Aktualisiert am 17.09.2022 - 23:02 Uhr Lesedauer: 3 Min. Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat sich einen neuen Namen gegeben – sie heißt jetzt Renaissance. (Quelle: IMAGO/Jonathan Rebboah)

Mit einer Namensänderung will sich die Partei des französischen Präsidenten Macron erneuern. Sie nennt sich jetzt Renaissance (Wiedergeburt).

Die Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich in Renaissance (auf Deutsch: Wiedergeburt) umbenannt und mit zwei kleinen Partnerparteien zusammengeschlossen. Das wurde bei einem Parteikongress am Samstagabend in Paris beschlossen. Die von Macron 2016 gegründete politische Bewegung hieß bislang La République en Marche (LREM), was auf Deutsch soviel heißt wie "Die Republik in Bewegung".

Weniger als um den ein goldenes Zeitalter versprechenden Namen geht es dem Hausherrn des Élyséepalasts aber wohl darum, die Macht seiner Bewegung zu sichern, auch über das Ende seiner auf zwei Amtszeiten begrenzten Präsidentenzeit 2027 hinaus. "Eine der großen Herausforderungen für Emmanuel Macron in seiner zweiten Amtszeit besteht darin, die Zeit danach vorzubereiten. Er will kein Szenario à la Obama", sagte ein Regierungsmitglied der Zeitung "Les Échos". Nach seiner doppelten Amtszeit (2008-2016) musste der damalige US-Präsident Barack Obama seinen Präsidentensessel an Donald Trump abgeben.

"Der Kontext hat sich geändert. Da Emmanuel Macron 2027 nicht mehr antreten wird, brauchen wir eine Partei, die wieder auf Wählerfang geht", sagte ein Parteivertreter. Schwergewichte wie Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Innenminister Gérald Darmanin sollten der Partei beitreten und an einem Strang ziehen. Bisher hatte Macron zwar Politiker mit Wurzeln in anderen Parteien in seine Regierung integriert, längst nicht alle aber wurden in seiner politischen Bewegung verankert.