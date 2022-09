Konflikt mit Armenien: US-Politikerin Pelosi macht Aserbaidschan verantwortlich

Pelosis Besuch in Armenien findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die Region wegen ihrer strategischen Bedeutung für die Energieversorgung Europas an zusätzlichem Gewicht gewonnen hat. Aserbaidschan, das mit der Türkei verbündet ist, hat mit der EU die Lieferung von Gas als Ersatz für russische Gaslieferungen vereinbart. Armenien wiederum ist traditionell mit Russland verbündet, das in dem Land über eine Militärbasis verfügt. Allerdings ist Russland derzeit militärisch auf die Ukraine fokussiert.