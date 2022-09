Nordirland-Protokoll: Wird jetzt doch nachverhandelt?

Aktualisiert am 18.09.2022 - 16:08 Uhr

Aktualisiert am 18.09.2022 - 16:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vor dem Staatsbegräbnis der Queen sind in London die Regierungschefs von Irland und Großbritannien zusammengetroffen. In den Zollstreit könnte Bewegung kommen.

Die Regierungschefs von Großbritannien und Irland wollen einem Medienbericht zufolge noch einmal über das umstrittene Brexit-Nordirland-Protokoll debattieren. Die neue Premierministerin Liz Truss habe sich mit ihrem irischen Kollegen Micheal Martin darauf geeinigt, dass es bei dem Thema noch eine Chance für ein Verhandlungsergebnis bebe, berichtete der irische Sender RTE am Sonntag.

Ein Sprecher der irischen Regierung lehnte es ab, sich dazu zu äußern, was bei dem Treffen zwischen den beiden in London vor dem Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. besprochen worden sei. Irlands Außenminister Simon Coveney hatte sich bereits am Freitag optimistisch geäußert, dass Verhandlungen über das strittige Thema binnen weniger Wochen wieder aufgenommen werden könnten.