Nach dem "Super Tuesday" gilt der Kampf um die Präsidentschaft der USA zwischen Donald Trump und Joe Biden als eröffnet. Doch noch ist die Entscheidung nicht endgültig.

Es war der wohl wichtigste Tag des Vorwahl-Marathons in den USA: der "Super Tuesday". Am Dienstag stimmten Delegierte von Republikanern und Demokraten bei den Vorwahlen in gleich 15 Bundesstaaten und dem Überseegebiet Amerikanisch-Samoa über ihre jeweiligen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen am 5. November ab. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Joe Biden und Donald Trump galten auch schon vorher als Sieger. Dennoch bekamen beide auch Dämpfer.

Sowohl Trump als auch Amtsinhaber Joe Biden konnten am Dienstag einen großen Schritt in Richtung ihrer Präsidentschaftskandidaturen machen. In Sicherheit wiegen darf sich jedoch auch nach dem "Super Tuesday" keiner von beiden.

Warum das so ist und wie die Vorwahlen ablaufen, lesen Sie im Überblick von t-online.

Die Ergebnisse des Super Tuesday

Donald Trump hat am Dienstag voraussichtlich in 14 von 15 Bundesstaaten gegen seine parteiinterne Rivalin Nikki Haley gewonnen. Mit einem Vorsprung von teilweise mehr als 50 Prozentpunkten dominierte er die Vorwahlen so klar wie kaum ein Kandidat in den vergangenen Jahrzehnten. Schon vor dem Super Tuesday konnte Donald Trump klare Siege in zwei Bundesstaaten einfahren.

Haley konnte am Super Tuesday nur in Vermont im Nordosten der USA nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Trump einen knappen Sieg verbuchen, ihr bislang zweiter bei den Vorwahlen: Washington, D.C. war am vergangenen Wochenende ebenfalls an die 52-Jährige gegangen. Am Tag nach dem Super Tuesday verkündete sie, aus dem Rennen aussteigen zu wollen.

Bei den Demokraten gewann der amtierende US-Präsident Joe Biden am "Super Tuesday" die Vorwahlen in 14 von 15 Bundesstaaten. Nur aus dem Überseegebiet Amerikanisch-Samoa, das kein eigener Bundesstaat ist, kam die Nachricht, dass der Präsident dort offenbar nicht gänzlich überzeugen konnte. Dort liegt Biden mit seinem Gegenkandidaten Jason Palmer gleichauf, beide erhalten je drei Delegierte.

Die Demokraten und Republikaner stimmen in den Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont und Virginia ab.

Für die Republikaner wird es zudem in Alaska ernst. Die Demokraten entscheiden hingegen noch in Iowa und Amerikanisch-Samoa, einem Außengebiet der Vereinigten Staaten in Amerikanisch-Ozeanien, über ihren Präsidentschaftskandidaten.

Wozu dienen die Vorwahlen in den USA?

Wer US-Präsident werden will, muss sich zuerst dem nationalen Parteitag der Republikaner oder dem der Demokraten stellen: Dort küren die Delegierten der 50 Bundesstaaten und aus dem District of Columbia, in dem sich die Hauptstadt Washington befindet, die jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Allerdings entscheidet sich die große Mehrheit der Delegierten nicht frei für einen Bewerber: Wen sie wählen, wird in Vorwahlen bestimmt.