Der frühere US-Präsident Donald Trump hat vor Gericht erneut schwere Vorwürfe der US-Autorin E. Jean Carroll gegen sich zurückgewiesen. Er habe Carroll nie verletzen wollen, sagte Trump übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Donnerstag vor Gericht in Manhattan . Dort wurde er rund fünf Minuten lang von Anwälten beider Seiten befragt. "Ich wollte nur mich selbst, meine Familie und ehrlich gesagt auch die Präsidentschaft verteidigen", sagte Trump, der von seiner Anwältin Alina Habba als Zeuge der Verteidigung aufgerufen worden war.

Die 80-jährige Carroll wirft dem ehemaligen US-Präsidenten vor, sie 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet zu haben. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte eine New Yorker Geschworenenjury Trump in einem ersten Prozess für schuldig befunden. Die Geschworenen hatten der Schriftstellerin daraufhin eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Dollar (etwa 4,65 Millionen Euro) zugesprochen.