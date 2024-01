Außenministerin Annalena Baerbock hat die internationale Gemeinschaft zu mehr Unterstützung für die notleidenden Flüchtlinge im Südsudan aufgerufen. "Ich appelliere insbesondere auch an die Staaten hier in der Region, an die Golfstaaten, auch bei diesem humanitären Leid nicht wegzuschauen, sondern die Unterstützung für Frauen und Kinder hier massiv hochzufahren", sagte die Grünen-Politikerin am Freitag beim Besuch der Flüchtlingssiedlung Gorom nahe der südsudanesischen Hauptstadt Juba. "Der Krieg in Sudan ist vor allen Dingen auch ein Krieg gegen Frauen", sagte sie. Sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen würden systematisch als Kriegswaffe eingesetzt.