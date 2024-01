Aktualisiert am 31.01.2024 - 06:21 Uhr

Drei US-Soldaten starben bei einem Angriff einer irakischen Miliz. US-Präsident Biden hat sich nun wohl entschieden, wie er den pro-iranischen Kämpfern entgegentreten will.

Nach dem tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Jordanien hat der US-Präsident Joe Biden sich nach übereinstimmenden Medienberichten dazu entschieden, wie die USA darauf reagieren möchte. Die Methode selbst nannte er nicht, allerdings sagte er im Weißen Haus: "Ich glaube nicht, dass wir einen weiteren Krieg im Nahen Osten brauchen."

Er wurde von Journalisten ebenfalls gefragt, ob der Iran dafür verantwortlich gemacht werden sollte. "Ich mache sie [den Iran] in dem Sinne verantwortlich, dass sie die Waffen an die Leute liefern, die das getan haben", sagte er. Der Iran selbst weist jede Verwicklung zurück.

"Nicht nur eine einzelne Aktion"

John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, sagte, die USA könnten in ihrer Reaktion einen "abgestuften Ansatz" verfolgen. Das meint: "Nicht nur eine einzelne Aktion, sondern möglicherweise mehrere Aktionen über einen bestimmten Zeitraum hinweg", sagte er gegenüber Reportern.

Das Leitprinzip bestehe laut Kirby darin, sicherzustellen, dass "wir die Möglichkeiten, die diese Gruppen haben, um sie gegen unsere Truppen und unsere Einrichtungen einzusetzen, weiter einschränken." Kirby fügte hinzu: "Der Präsident wird tun, was er tun muss, um unsere Truppen und unsere Einrichtungen zu schützen und für unsere nationale Sicherheit zu sorgen."

Indes hat die für den Angriff verantwortliche proiranische Terrormiliz aus dem Irak eine Aussetzung aller Angriffe auf amerikanische Truppen angekündigt. Man wolle die Regierung in Bagdad nicht in Verlegenheit bringen, teilte die Gruppe Kataib Hisbollah am Dienstag mit.