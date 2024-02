Einsatz in der Türkei Aus Protest gegen Israel? Mann nimmt wohl Geiseln in US-Fabrik Von dpa 01.02.2024 - 20:04 Uhr Lesedauer: 1 Min. Türkische Polizei in Istanbul (Archivbild): Sondereinsatzkräfte sollen vor Ort sein. (Quelle: DILARA SENKAYA/Reuters) News folgen

In der Türkei sind offenbar mehrere Angestellte einer US-Fabrik in der Gewalt eines bewaffneten Mannes. Sondereinsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Bewaffneter ist in der Türkei einem Bericht zufolge in die Fabrik eines US-Unternehmens für Konsumgüter eingedrungen und hat mehrere Arbeiter als Geiseln genommen. Der Vorfall habe sich am Donnerstag in der westtürkischen Provinz Kocaeli zugetragen, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Die Polizei habe die umliegende Umgebung abgesperrt.

Türkische Medien berichteten, der Angreifer halte sieben Menschen in der Fabrik fest. Einem Augenzeugen zufolge sind auch Sondereinsatzkräfte vor Ort. Die Geiseln würden in der Kantine festgehalten. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Protest gegen Israels Vorgehen in Gaza?

DHA berichtete weiter, der Angreifer wolle mit seiner Aktion gegen den Krieg in Gaza protestieren. In Medien waren Bilder zu sehen, die den Mann in der Fabrik zeigen sollen. Auf der Wand neben ihm war eine türkische und eine palästinensische Flagge gesprüht.