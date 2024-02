Zwei Männer in Freiheit Israel gibt neue Details zur Geiselbefreiung bekannt Von t-online , dpa Aktualisiert am 12.02.2024 - 10:51 Uhr Lesedauer: 4 Min. Militäreinsatz im Gazastreifen: Israelische Soldaten stehen an der Grenze zu dem Palästinensergebiet (Symbolbild). (Quelle: DYLAN MARTINEZ/Reuters-bilder) News folgen

Nachdem Israels Militär zuletzt den Tod von mehr als 30 Geiseln bestätigen musste, ist der Armee nun offenbar ein Erfolg gelungen. Zwei Geiseln konnten befreit werden.

Israels Militär hat nach eigenen Angaben Sonntagnacht zwei Geiseln im Gazastreifen gerettet. Die beiden Männer seien bei dem Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober in das Küstengebiet entführt worden, gab das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekannt.

Beide befänden sich in einem guten Gesundheitszustand und seien zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Militär, der Sicherheitsdienst und die israelische Polizei hätten die 60 und 70 Jahre alten Geiseln gerettet, die in Rafah im Süden des Gazastreifens gefangen gewesen waren. Israels Militär hatte zuvor eine Serie von Angriffen in dem Gebiet bekannt gegeben.

Befreite bekommen Besuch von Angehörigen

Im Krankenhaus sind die Befreiten bereits von ihren Familien in die Arme geschlossen worden. Der argentinische Präsident Javier Milei schrieb bei X, vormals Twitter, die Befreiten hätten sowohl die israelische als auch die argentinische Staatsbürgerschaft.

Der Schwiegersohn eines der Befreiten sagte israelischen Medien, die Familie habe die Mitteilung in der Nacht bekommen und die vier erwachsenen Kinder seien direkt ins Krankenhaus gefahren. Trotz der mehr als viermonatigen Geiselhaft sei der 70-Jährige in vergleichsweise guten Zustand, er sehe nur etwas dünn und blass aus.

"Er ist etwas schockiert von dem ganzen Trubel", sagte der Schwiegersohn dem israelischen Sender Kan vor dem Schiba-Krankenhaus nahe Tel Aviv. Dorthin brahcten Helfer die Männer nach ihrer Befreiung mit einem Hubschrauber. "Er hat weniger erzählt, was ihm passiert ist, und wollte eher wissen, wie es uns geht, den Kindern und den Enkelkindern." Der 70-Jährige habe sich auch an die Geburtstage aller Angehörigen erinnert.

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 1.200 Menschen getötet und weitere 250 verschleppt. Israels Militär geht seitdem mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive gegen die Hamas und ihre Verbündeten im Gazastreifen vor. Derzeit befinden sich noch 136 Menschen in der Gewalt der Hamas, von denen aber nach israelischen Militärangaben mindestens rund 30 tot sein dürften. Die Zahl der Getöteten könnte nach Medienberichten aber inzwischen auch schon bei 50 liegen. Die Sicherheitskräfte würden weiter "mit allen Mitteln" versuchen, die Geiseln nach Hause zu bringen, teilte das Militär am Montag mit.

Neue Details zur Befreiungsaktion

Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, die Geiseln seien im Haus einer Familie in Rafah festgehalten und dort im zweiten Stock befreit worden. Die Befreiung geschah den Berichten zufolge im Zuge heftiger Kämpfe und Angriffe im Bereich von Rafah, bei denen nach palästinensischen Angaben Dutzende von Palästinensern getötet wurden.

Das israelische Militär habe sich auf den Einsatz auf Basis nachrichtlicher Erkenntnisse seit einiger Zeit vorbereitet und einen geeigneten Moment abgewartet, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Montag. Spezialkräfte seien in den frühen Morgenstunden in ein Gebäude im Zentrum der Stadt Rafah eingedrungen. Dort hätten bewaffnete Hamas-Terroristen die beiden männlichen Geiseln im zweiten Geschoss festgehalten. Weitere Terroristen hätten sich in angrenzenden Gebäuden befunden, sagte er weiter. Die Sicherheitskräfte hätten sich schützend vor die Geiseln gestellt und sich dann heftige Schusswechsel geliefert.