Warnung vor der Verbreitung von Krankheiten

"Hunde und Katzen ohne Genehmigung und auf ungeregelte und illegale Weise auf israelisches Gebiet zu bringen, kann zur Verbreitung von Krankheiten führen", warnte das Gesundheitsministerium in einer offiziellen Mitteilung. Sollten Bürger von einer unbekannten Katze oder einem Hund gebissen werden, müssten sie die Wunde waschen und sich sofort an die örtliche Gesundheitsbehörde wenden, hieß es weiter. Hunde und Katzen dürften nur nach einer gründlichen Gesundheitsprüfung und Impfung mithilfe der zuständigen Organisationen adoptiert werden.

Israelische Medien berichteten zuletzt, Kampfsoldaten seien im Norden des Gazastreifens von Rudeln streunender Hunde attackiert worden. Auch in den Ruinen der bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober zerstörten israelischen Ortschaften am Rande des Gazastreifens hielten sich demnach Hunderte von Hunden versteckt, die vor den Kämpfen in dem Küstenstreifen geflohen seien. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht.