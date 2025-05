So einen "Tatort" gab es noch nie

Erstligist kündigt massiven Umbruch an

Musiker wollen nicht in ZDF-Show auftreten

Newsblog zur US-Politik USA: Haben in Handelsgesprächen mit China Einigung erzielt

Von dpa , afp , t-online Aktualisiert am 11.05.2025 - 19:10 Uhr Lesedauer: 22 Min.

US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident äußerte sich zuvor optimistisch über eine Einigung mit China. (Quelle: Kent Nishimura)

News folgen Artikel teilen

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China in Genf waren offenbar erfolgreich. Das jedenfalls meldet Washington. Alle Entwicklungen im Newsblog.

USA: Haben in Handelsgesprächen mit China Einigung erzielt

Die USA und China haben nach US-Angaben in ihren Gesprächen zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten eine Einigung erzielt. Es sei eine Vereinbarung zur Verringerung des US-Handelsdefizits getroffen worden, sagt der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Die Differenzen zwischen beiden Seiten seien "nicht so groß wie vielleicht gedacht".

Zuvor hatte sich bereits US-Handelsminister Howard Lutnick grundsätzlich zuversichtlich zum Ausgang der Gespräche geäußert. Er sei "optimistisch, dass es gut ausgehen wird", sagte Lutnick dem US-Nachrichtensender CNN. Die chinesische Seite äußerte sich zunächst nicht. Am Samstag hatte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua die Gesprächsrunde jedoch bereits als "wichtigen Schritt" auf dem Weg zu einer "Lösung des Problems" bezeichnet.

US-Präsident Donald Trump hatte sich nach der ersten Gesprächsrunde am Samstag zuversichtlich geäußert. Auf seiner Onlineplattform Truth Social schrieb er von "sehr guten" Gesprächen und einem "vollständigen Neustart" in den Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Die Handelsgespräche in Genf sind die ersten auf dieser Ebene seit Inkrafttreten der von Trump verhängten massiven Zölle. Der US-Präsident hat die meisten chinesischen Importe mit einem Zollsatz von 145 Prozent belegt. China reagierte mit 125 Prozent Zoll auf viele US-Waren.

Trump positiv über Gespräche mit China

Vor der Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China in Genf hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich geäußert. Trump schrieb von einem "vollständigen Neustart" der Handelsbeziehungen.

Auf seiner Onlineplattform Truth Social schrieb Trump in der Nacht zum Sonntag von "sehr guten" Gesprächen in Genf. Experten äußerten sich weitaus zurückhaltender zu den Erfolgsaussichten. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Ausländische Studentin freigelassen

Rumeysa Ozturk, eine türkische Studentin der Tufts Universität, kehrt nach mehr als sechs Wochen in einem Einwanderungsgefängnis nach Massachusetts zurück. "Das war eine sehr schwere Zeit für mich", sagt sie Journalisten. Ozturk hatte einen Text für ihre Studentenzeitung mitverfasst. Darin kritisierte sie die Reaktion der Universität auf die Aufforderung von Studenten, sich von Unternehmen mit Verbindungen zu Israel zu trennen. Daraufhin wurde ihr Visum widerrufen und sie wurde verhaftet. Sie reichte Klage ein und wurde nun gegen eine Kaution entlassen.

Trump: Fortschritte bei Gesprächen mit China

US-Präsident Donald Trump hat die Handelsgespräche zwischen den USA und China in der Schweiz gelobt. "Heute fand ein sehr gutes Treffen mit China in der Schweiz statt. Vieles wurde besprochen, vieles vereinbart. Ein totaler Reset, der in freundschaftlicher, aber konstruktiver Weise ausgehandelt wurde. Wir wollen zum Wohle Chinas und der USA eine Öffnung Chinas für die amerikanische Wirtschaft erreichen", schrieb er auf der Plattform Truth Social. Man habe große Fortschritte gemacht. Vonseiten Chinas gab es keine direkte Stellungnahme.

Berichte: Trump und FBI-Chef verzichten auf tägliche Lageeinschätzungen

Donald Trump lässt sich nicht täglich von seinen Geheimdienst-Mitarbeitern informieren. Sein FBI-Chef verzichtet ebenfalls auf tägliche Unterrichtungen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Lässt die Trump-Regierung demokratische Abgeordnete verhaften?

Nach Protesten gegen die Verhaftung eines Bürgermeisters in Newark durch die Immigrationsbehörde ICE könnten auch demokratische Abgeordnete festgenommen werden. Diese hatten sich vor einer Einrichtung der ICE mit Beamten eine Auseinandersetzung geliefert. Die Behörde sagte jetzt dem Online-Portal "Axios", eine Festnahme sei nicht ausgeschlossen. Den Kongressabgeordneten Bonnie Watson Coleman, Rob Menendez und LaMonica McIver wird vorgeworfen, die Beamten tätlich angegriffen zu haben. Diese sagen jedoch, von Beamten angegangen und an der Ausübung ihrer Tätigkeit als Abgeordnete gehindert worden zu sein.

Sonntag, 11. Mai

Trump unterzeichnet Dekret zur "Selbstabschiebung" von Migranten

US-Präsident Donald Trump hat grünes Licht für ein Regierungsprogramm gegeben, mit dem Einwanderer ohne gültige Papiere zum freiwilligen Verlassen des Landes bewegt werden sollen. Er habe am Freitag (Ortszeit) ein Dekret unterzeichnet, das Einwanderer zur "Selbstabschiebung" ermutigen solle, verkündete Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Wer dennoch in den USA bleibe, müsse mit Sanktionen wie "erheblichen Haftstrafen, enormen Geldstrafen, die Beschlagnahmung der gesamten Habe und der Pfändung sämtlicher Löhne" rechnen, warnte der US-Präsident.