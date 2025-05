Zur Person

Frederic Spohr leitet das Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Seoul, Südkorea. Er lebt seit 2012 in Asien und berichtet als Reporter über die tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der Region. Seit 2019 arbeitet er für die Stiftung, zunächst als Projektleiter in Thailand/ Myanmar. 2023 übernahm er die Büroleitung in Seoul und verantwortet die Arbeit der Stiftung in Süd- und Nordkorea. Er absolvierte die Kölner Journalistenschule und hat an der Universität zu Köln einen Masterabschluss in Politikwissenschaft gemacht.