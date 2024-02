Der bekannte Kremlkritiker Alexej Nawalny ist wohl in russischer Haft gestorben. Das teilte das Gefängnis am Freitag mit. Seine Familie ist erschüttert.

Und weiter: "Der Tag wird bald kommen, ich richte meine Worte an alle Menschen auf der Welt: Wir müssen zusammenkommen und gegen diese Leute kämpfen. Wir müssen gegen dieses Regime kämpfen. Putin persönlich muss verantwortlich gemacht werden für all die Verbrechen, die er in unseren Ländern begangen hat." Den Tod ihres Mannes kann sie unterdessen nicht bestätigen. "Ich weiß nicht, ob wir den schrecklichen Nachrichten glauben sollen, die wir ausschließlich aus staatlichen russischen Quellen erhalten."

Nawalnys Mutter will keine Mitleidsbekundungen

Erst am Dienstag, zum Valentinstag, hatte sich Nawalny aus der Haft gemeldet. Es gelang dem Oppositionspolitiker auf der Onlineplattform X ein Bild gemeinsam mit seiner Frau zu teilen. Dazu schrieb er: "Liebling, mit uns ist es wie in einem Song: Zwischen uns liegen Städte, die Lichter von Flughäfen, Schneestürme und Tausende von Kilometern. Aber ich fühle, dass Du mir in jeder Sekunde nahe bist, und ich liebe Dich immer mehr", steht in dem Text dazu.