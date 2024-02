Die Huthis im Jemen haben nach eigenen Angaben ein Frachtschiff so schwer getroffen, dass es untergehen könnte. Es handele sich um das britische Schiff "Rubymar", teilt Huthi-Sprecher Dschahdscha Sarea mit. Die Besatzung sei in Sicherheit.

Der britische Anbieter für Schutzmaßnahmen auf See, Ambrey, hat am Sonntag mitgeteilt, ein unter der Flagge von Belize fahrendes, in Großbritannien registriertes und von Libanesen betriebenes Frachtschiff sei vor der Küste des Jemen angegriffen worden. Die Besatzung habe das Schiff nach einer Explosion verlassen. Den Namen des Schiffes teilte Ambrey nicht mit. Durch Tracking-Dienste konnten verschiedene Medien das Schiff als "Rubymar" identifizieren. Was das Schiff transportierte, ist bislang hingegen nicht bekannt.