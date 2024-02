Im Angriff auf Israel verbindet die Huthis und Teheran allerdings ihre anti-israelische Ideologie: Am Dienstag teilte die Terrororganisation mit, man habe eine große Anzahl von Drohnen und "eine große Ladung" Raketen auf "mehrere Ziele des israelischen Feindes" abgeschossen. Man werde weiter Angriffe mit Raketen und Drohnen durchführen, "bis die israelische Aggression endet", so ein Huthi-Sprecher mit Blick auf die israelische Bodenoffensive gegen die Terrororganisation Hamas in Gaza. Wie auch das islamische Regime im Iran behaupten die Huthis, die Angriffe zur Unterstützung der Palästinenser zu führen.

Das Regime des Iran wird als Drahtzieher hinter der Terrororganisation Hamas vermutet. Laut einem Bericht der "Washington Post" soll Teheran den Angriff auf Israel gemeinsam mit der Terrororganisation vorbereitet haben. Offiziell stritt die Machtelite in Teheran den Vorwurf ab, Nahostexperte Ali Fatholla-Nejad hält ihn im Interview mit t-online allerdings für "realistisch", denn in Teheran weiß man sich die Lage zunutze zu machen: "Das Regime versucht, den Angriff auf Israel propagandistisch auszuschlachten – sich also als großer Unterstützer der Palästinenser zu stilisieren und gleichzeitig das Narrativ zu erschaffen, dass es seinem auserkorenen Ziel, der Auslöschung Israels, näherkommt", so der Politikwissenschaftler und Direktor des Center for Middle East and Global Order (CMEG).