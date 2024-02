Russland droht in einer ersten Reaktion auf den Nato-Beitritt Schwedens mit nicht näher identifizierten Vergeltungsschritten. Die Regierung in Moskau werde genau beobachten, wie sich Schweden in dem "aggressiven militärischen Block" verhalten werde, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau am Mittwoch. "Darauf aufbauend werden wir unsere Antwort gestalten mit Vergeltungsschritten militärisch-technischer Art und anderer Natur."