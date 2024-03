Die USA wollen an der Küste des Gazastreifens einen provisorischen Hafen errichten, um die Zivilbevölkerung mit humanitärer Hilfe zu versorgen. Ein Überblick.

Seit bald fünf Monaten geht die israelische Armee im Gazastreifen gegen die Terrororganisation Hamas vor. Auslöser war der tödliche Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist inzwischen katastrophal. Laut dem UN-Welternährungsprogramm (WFP) befinden sich alle dort lebenden 2,2 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot. Es fehlt an Lebensmitteln, Medikamenten, Babynahrung, Wasser und Hygieneprodukten. Mediziner vor Ort berichten, dass sie Schwangere und Verletzte teils ohne Narkose operieren müssen.

Um die Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet mit dem Nötigsten zu versorgen, warfen Jordanien und die USA zuletzt Hilfsgüter aus der Luft ab. US-Präsident Joe Biden will nun jedoch noch einen Schritt weiter gehen. Bei seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress in Washington kündigte er einen temporären Hafen an der Küste des Gazastreifens an.

"Heute Abend befehle ich den US-Streitkräften, eine Notfallmission durchzuführen, um an der Küste von Gaza einen provisorischen Hafen einzurichten, der große Schiffe mit Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Notunterkünften aufnehmen kann", sagte Biden. Doch wie genau soll das ablaufen und welchen Einfluss wird das haben? Ein Überblick:

Wie soll der Hafen aussehen und wann soll er fertig sein?

Laut Angaben von hochrangigen Vertretern der US-Regierung soll der Hafen hauptsächlich aus einem provisorischen Pier bestehen. Das bedeutet, es wird sich vor allem um eine Landungsbrücke handeln, an der die Schiffe mit Hilfsgütern anlegen können. Der Bau des provisorischen Hafens soll mehrere Wochen dauern. Erst dann kann die Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza per Schiff beginnen.

Wie die israelische Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf US-Beamte berichtet, hoffen die USA darauf, dass sich der Hafen langfristig "in eine kommerziell betriebene Anlage" verwandeln werde. So soll auch in Zukunft Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza sichergestellt werden.

Warum wird ein solcher Hafen erst jetzt gebaut?

Die Idee eines humanitären Meereskorridors nach Gaza gibt es schon seit mehreren Jahren, berichtet die israelische Tageszeitung "The Times of Israel". Demnach konnte der Plan bislang nicht umgesetzt werden, weil es aufseiten der israelischen Regierung die Befürchtung gab, dass der Fischereihafen von Gaza-Stadt nicht für das Anlegen großer Schiffe geeignet sei.

Ein tödlicher Vorfall bei der Verteilung von Hilfsgütern dürfte nun jedoch den Anstoß dafür gegeben haben, dass Biden den Plan erneut aus der Schublade gezogen hat. Am Donnerstag vergangener Woche wurden Dutzende Palästinenser getötet und verletzt, als sie sich um einen Hilfskonvoi versammelt hatten. Die Terrororganisation Hamas und Israel beschuldigten sich daraufhin gegenseitig, für den Tod der Menschen verantwortlich zu sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die USA sind als engste Verbündete Israels außerdem zunehmend unter Druck, die humanitäre Lage der Palästinenser im Gazastreifen zu verbessern. Bereits in den vergangenen Wochen forderte Biden Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu daher mehrfach dazu auf, mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu lassen und die Kampfhandlungen der israelischen Armee zu mäßigen. In seiner Ansprache vor dem Kongress am Donnerstag warnte er erneut: "Humanitäre Hilfe darf keine zweitrangige Überlegung oder ein Druckmittel sein." Der Schutz und die Rettung unschuldiger Leben müsse Priorität haben.

Planen die USA den Bau allein oder mit Verbündeten?