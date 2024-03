Das Schiff "Open Arms" der gleichnamigen Hilfsorganisation ist am Dienstag mit großer Verspätung aus dem zyprischen Hafen von Larnaka in Richtung Gazastreifen in See gestochen. Ursprünglich hatte es bereits am Wochenende auslaufen sollen. Die Nichtregierungsorganisation zeigte in einem Video auf der Plattform X den Moment des Ablegens. Auch der zyprische Regierungssprecher, Giannis Antoniou, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Beginn der Fahrt.