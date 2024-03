Armenien löst sich immer weiter aus der engen Beziehung zu Russland . Die Zollkontrollen am Flughafen der armenischen Hauptstadt Eriwan werden der einstigen Schutzmacht entzogen. Russische Grenzschützer würden vom 1. August an dort nicht mehr eingesetzt, erklärte Ministerpräsident Nikol Paschinjan laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax vom Dienstag.

Vergangene Woche hatte Armeniens Außenminister Ararat Mirsojan den Schritt angekündigt: "Von Anfang an war die Präsenz der russischen Seite am Flughafen Swartnots als Unterstützung für das junge, unabhängige Armenien geplant. Jetzt glauben wir, dass Armenien in der Lage ist, Grenzdienste am Flughafen Swartnots durchzuführen."