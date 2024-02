Deutschland will Aserbaidschan und Armenien nach Aussage von Außenministerin Annalena Baerbock bei ihren Bemühungen um Frieden weiter unterstützen. "Wir glauben, dass Armenien und Aserbaidschan jetzt die Möglichkeit haben, nach Jahren des schmerzhaften Konflikts einen dauerhaften Frieden zu erreichen", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Berlin, wo sie die Außenminister der beiden Länder traf. Die Gespräche fanden in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts, statt.