Israel: Geheimdienst nimmt Schwester von Hamas-Chef fest

Eigentlich hatte eine israelische Delegation bereits in der vergangenen Woche nach Washington reisen sollen, um die Bedenken der USA zu der geplanten Bodenoffensive anzuhören und Alternativen aufgezeigt zu bekommen. Doch Israels Regierungschef Netanjahu sagte die Reise ab, nachdem der UN-Sicherheitsrat ohne Widerstand der USA eine Resolution mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe verabschiedet hatte. Die Israelis hätten danach vorgeschlagen, die Gespräche auf Montag zu verschieben, hatte der US-Sender CNN bereits am Freitag berichtet. Die Terminplanung wurde unter anderem durch innenpolitische Angelegenheiten Israels erschwert.

Dass das Treffen nun virtuell stattfinden soll, könnte Netanjahu helfen, "sein Gesicht zu wahren", berichtete "Axios" unter Berufung auf hohe israelische Beamte weiter. So könne er die Diskussion mit dem Weißen Haus fortsetzen, ohne eine Delegation nach Washington senden zu müssen. Das Verhältnis von US-Präsident Joe Biden und Israels Präsident Netanjahu ist angespannt. Washington hält eine großangelegte Bodenoffensive in Rafah wegen der Hunderttausenden Zivilisten dort für falsch und möchte Israel Alternativen aufzeigen.

Drohnenangriff auf israelische Stadt Eilat: Gebäude beschädigt

3.39 Uhr: Bei einem Drohnenangriff auf die südisraelische Küstenstadt Eilat ist laut Angaben von Israels Armee ein Gebäude beschädigt worden. Das Geschoss sei von Osten in Richtung Israel abgefeuert worden, teilte das Militär in der Nacht zum Montag bei Telegram mit. Es sei nur ein geringer Schaden entstanden, Menschen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Israels Armee hatte zuvor von Sirenenalarm in der Stadt am Roten Meer berichtet.

Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Ursprung der Drohne auf eine Gruppe namens "Islamischer Widerstand im Irak" hindeuten. Dabei handelt es sich um eine Art Dachgruppe proiranischer Milizen im Irak, die seit dem Massaker der Hamas und anderer islamistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel gemeinsam unter diesem Namen auftreten. Israel grenzt im Osten unmittelbar an Jordanien.

Syrien: Verletzte bei israelischem Beschuss nahe Damaskus

2.05 Uhr: Nach syrischen Angaben werden bei einem israelischen Angriff zwei Zivilisten in den Außenbezirken von Damaskus verletzt. Israel habe dabei Raketen von den besetzten Golanhöhen aus abgefeuert, so das Verteidigungsministerium. Am Freitag bereits waren nach Angaben von Insidern 33 Syrer und sechs Kämpfer der vom Iran unterstützten Hisbollah bei einem israelischen Angriff in der nordsyrischen Provinz Aleppo getötet worden. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat Israel auch Angriffe auf Stützpunkte von Milizen in Syrien verstärkt, die vom Iran unterstützt werden.