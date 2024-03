Schweigegeld an Pornostar Stormy Daniels Termin für weiteren Prozess gegen Trump steht fest Von t-online Aktualisiert am 25.03.2024 - 17:28 Uhr Lesedauer: 1 Min. Donald Trump (Archivbild): Der ehemalige US-Präsident steht Mitte April im nächsten Prozess vor Gericht. (Quelle: AdMedia/Starface/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Donald Trump soll einer Pornodarstellerin Schweigegeld gezahlt haben. Im April soll nun der Prozess gegen den Ex-Präsidenten beginnen.

Der Strafprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin soll am 15. April beginnen. Ab dem Tag – und damit rund drei Wochen später als ursprünglich geplant – solle eine Geschworenenjury ausgewählt werden, entschied Richter Juan Merchan am Montag in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Bislang gab es in der US-Geschichte noch keinen Strafprozess gegen einen ehemaligen Präsidenten.

Er wollte verhindern, dass sie an die Öffentlichkeit geht

Trumps damaliger Privatanwalt Michael Cohen soll kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 130.000 Dollar an Stormy Daniels gezahlt haben. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, gibt an, Jahre vor der Wahl eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet.

Die juristischen Probleme des Ex-Präsidenten: Für Trump steht viel auf dem Spiel

Mit der Zahlung sollte offenbar verhindert werden, dass Clifford an die Öffentlichkeit geht, was Trump im Wahlkampf hätte schaden können. Die Geldflüsse könnten allerdings gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.