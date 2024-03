Russland widersetzt sich UN-Sicherheitsrat

Satellitenbilder bestätigten, dass zwei der Schiffe anschließend vom Hafen Wostotschny in den nordkoreanischen Hafen Chongjin fuhren, wo sie offenbar entladen wollten. "Bei den Schiffen, die wir an den russischen Terminals gesehen haben, handelt es sich um einige der größten Schiffe der nordkoreanischen Flotte, die ständig in den Hafen ein- und auslaufen", so Joseph Byrne, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Rusi. "Mehrere dieser Schiffe sind außerdem von der UNO benannt, was bedeutet, dass sie nicht einmal in ausländische Häfen einlaufen dürfen, geschweige denn an Öllieferungen beteiligt sein sollten."