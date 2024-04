In der Debatte um massive Zugeständnisse aus Brüssel an die Landwirtschaft hat das Europaparlament für ein Eilverfahren gestimmt. Die Abgeordneten entschieden am Donnerstag in Brüssel, die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Ausnahmen von Umweltauflagen und Kontrollen ausnahmsweise ohne zusätzliche Beratungen in den Ausschüssen des Parlaments durchzuwinken. Ein Beschluss kann damit noch in diesem Monat fallen. Die Umweltorganisation Greenpeace protestierte dagegen in Brüssel.