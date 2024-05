Zu Ehren von Alexej Nawalny will die Stadt Paris eine Straße nach dem bekannten Kreml-Kritiker benennen. Nawalny sei "in Russland und über Russland hinaus zu einem Symbol der Freiheit geworden", erklärte Senatsmitglied Francis Szpiner in der am Freitag im Pariser Stadtrat einstimmig angenommenen Entscheidung. Demnach soll die künftige Nawalny-Straße im noblen 16. Verwaltungsbezirk von Paris liegen – unweit der russischen Botschaft.