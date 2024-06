Videotranskript lesen

Bei den Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Days ist es am Donnerstag zu einem emotionalen Moment gekommen.

Bei der Feier in Omaha Beach standen wie auch bei anderen Gedenken die D-Day-Überlebenden im Vordergrund.

Etliche Staats- und Regierungschef begrüßten Veteranen, schüttelten ihre Hände. Bei einem Austausch zwischen einem hochbetagten Veteranen und Selenskyj kam es zu einer besonderen Szene:

Der alte Mann zog die Hand des ukrainischen Präsidenten an sich und küsste sie. “Sie sind der Retter der Menschen”, sagte der Veteran im Rollstuhl.

Selenskyj zog seine Hand weg, fast schon beschämt, beugte sich schnell hinab zu dem Veteranen, umarmte ihn und sagte: “Nein, Sie haben Europa gerettet.”

Daraufhin umarmte Selenskyj den Mann, hielt seine Hand und kniete nieder, um auf gleicher Höhe mit dem im Rollstuhl sitzenden Veteranen zu sein. Dann wechselten sie ein paar Worte.

Angesichts des Krieges in der Ukraine an Europas Grenzen ist der Jahrestag dieses Wendepunkts im Zweiten Weltkrieg von besonderer Bedeutung.