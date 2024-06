Saudi-Arabien erlaubt für Mega-Zukunftsstadt "The Line" das Töten

Saudi-Arabien will eine 170 Kilometer lange und nur 200 Meter breite Mega-Stadt mitten in der Wüste errichten. Für das umstrittene Projekt müssen auch ansässige indigene Stämmen weichen.

Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier erhebt schwere Vorwürfe gegen Saudi-Arabien im Zusammenhang mit dem Bau der Mega-Stadt "The Line", wie die "BBC" berichtet. Demnach hätten saudi-arabische Behörden tödliche Gewalt genehmigt, um Platz für den Bau der futuristischen Stadt in der Wüste zu schaffen, die von Dutzenden westlicher Unternehmen errichtet wird.

Oberst Rabih Alenezi sagte laut "BBC", er sei beauftragt worden, Dorfbewohner eines Stammes in der Wüste zu vertreiben, um Platz für "The Line" zu machen. Ein Dorfbewohner wurde daraufhin erschossen, weil er gegen die Vertreibung protestierte. Die saudi-arabische Regierung sowie das Management des Projekts Neom, von dem "The Line" ein Teil ist, wollten die Vorwürfe derweil nicht kommentieren.