Ob dieser Wert tatsächlich erreicht wird, ist fraglich. Dass die anderen und vor allem die südeuropäischen Nato-Mitglieder bei diesem Ziel mitziehen, ist sogar unwahrscheinlich. Doch darum ging es der Bundesregierung nicht. Es sollte ein Signal an die Amerikaner sein: Deutschland geht voran. Trump hatte genau das viele Jahre gefordert, und die Bundesregierung gibt ihm etwas, was er theoretisch für sich als politischen Erfolg verkaufen kann.

Deutschland umschifft kritische Themen

Im Gegenzug erhofft sich Deutschland vor allem eine Erhaltung des Status quo, also ein Bekenntnis der Amerikaner zum Artikel 5 und zur Nato. Auch Wadephul versucht, in Washington mögliche Streitthemen zu umschiffen. Zwar wird es bei seinem heutigen Besuch auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine , die Lage im Gazastreifen und wirtschaftliche Themen gehen.

Doch Wadephul hat nur ein 30-minütiges Gespräch mit US-Außenminister Marco Rubio, der zugleich Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist. Rubio und der CDU-Politiker haben sich in unterschiedlichen Formaten in diesem Monat schon mehrfach getroffen. Der US-Außenminister gilt unter den Europäern als Politiker, mit dem ein konstruktiver Austausch möglich ist. Eine Eskalation beim Besuch von Wadephul in Washington ist deshalb kaum zu erwarten.

Die deutsche Strategie offenbart in der Frage einige argumentative Schwachstellen. "Damit Putin an den Verhandlungstisch kommt, damit Russland endlich in ernsthafte Verhandlungen einsteigt, müssen wir den Druck auf Russland aufrechterhalten", sagte Wadephul vor seinem Abflug in die USA. Diese Aussage ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Trump auf Druck gegen Putin weitestgehend verzichtet und vergangene Woche die Europäer mit Blick auf neue Sanktionen im Stich gelassen hat. Aber die Bundesregierung möchte wahrscheinlich keinen Druck auf die Amerikaner ausüben, aus Sorge vor den Konsequenzen.