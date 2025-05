Erst kürzlich war Kanzler Merz zu Gast in Kiew, jetzt folgte der Gegenbesuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin. Lesen Sie hier, was beide in der Pressekonferenz gesagt haben.

Am Mittwoch empfing Merz Selenskyj nun zum ersten Mal als Bundeskanzler in Berlin. Bei dem Treffen sollte es nach Angaben der Bundesregierung um die deutsche Unterstützung der Ukraine und einen möglichen Waffenstillstand mit Russland gehen. Schon am Vormittag war der ukrainische Präsident mit seiner Delegation gelandet. Am Mittag wurde Selenskyj bereits mit militärischen Ehren empfangen, bevor die beiden Regierungschefs vor die Presse traten. Am Nachmittag trifft der ukrainische Präsident dann auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.