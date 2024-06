Aktualisiert am 30.06.2024 - 20:30 Uhr

Parlamentswahl in Frankreich

Die ersten Hochrechnungen sind da: Marine Le Pens Rassemblement National liegt bei den Parlamentswahlen in Frankreich vorne.

Das Linksbündnis Nouveau Front Populaire liegt mit 28,1 bis 29,1 Prozent auf Platz zwei vor dem Mittelager von Präsident Emmanuel Macron mit 20,3 bis 21,5 Prozent. Wie viele Sitze die Blöcke in der Nationalversammlung bekommen, wird aber erst in Stichwahlen am 7. Juli entschieden.