Eigentlich sollte dieser Nato-Gipfel Stärke demonstrieren. Stärke des Bündnisses gegenüber Russland. Und die Stärke von Joe Biden. So waren alle Bündnisteilnehmer bemüht, keinerlei Zweifel an dessen Führungskraft aufkommen zu lassen. Doch kurz vor Ende des Gipfels leistet sich Biden dann zwei peinliche Aussetzer.



"Ich habe bereits gesagt, dass Russland in diesem Krieg nicht siegen wird. Die Ukraine wird in diesem Krieg siegen. Und wir werden ihnen auf jedem einzelnen Schritt des Weges zur Seite stehen. Das sagt das Bündnis laut und deutlich. Und jetzt will ich übergeben an den Präsidenten der Ukraine, der ebenso viel Mut wie Entschlossenheit hat. Meine Damen und Herren, Präsident Putin. Wir werden Präsident Putin schlagen. Präsident Selenskyj. Ich bin so darauf konzentriert, Putin zu schlagen. Herr Präsident."

"Ich bin besser."

"Sie sind deutlich besser."



Und bei diesem Patzer bleibt es nicht. In einer weiteren Rede verwechselte Biden seine Vize-Präsidentin Harris mit Donald Trump. Ausgerechnet als Antwort auf die Frage, ob Kamala Harris nicht bessere Chancen hätte, Trump zu schlagen:



"Schauen Sie, ich hätte Vizepräsidentin Trump nicht als Vizepräsidentin ausgewählt, wenn ich nicht denken würde, dass sie für das Amt der Präsidentin qualifiziert ist."



Früher wären solche Aussetzer nur eine Randnotiz gewesen. Nun geben sie den Kritikern von Joe Biden neues Futter.