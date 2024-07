Chinas früherer Außenminister Qin Gang, der seit vergangenem Sommer nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war, gehört nicht mehr der Führung der Kommunistischen Partei an. Wie das Zentralkomitee der Partei am Donnerstag nach einer viertägigen Sitzung mitteilte, wurde sein Rücktritt angenommen. Das Zentralkomitee erklärte weiter, es habe überdies Ex-Verteidigungsminister Li Shangfu sowie den Ex-Kommandeur der Raketentruppe der Armee, Li Yuchao, wegen "schwerer Verstöße gegen Disziplin und Gesetz" ausgeschlossen. Die Formulierung gilt als Chiffre für Korruptionsvergehen. . In Chinas Armee ist eine umfassende Säuberungsaktion zur Korruptionsbekämpfung im Gange, wobei auch ranghohe Generäle ins Visier gerieten.