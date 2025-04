Scharfe Kritik an Julia Klöckner – auch aus der CDU

Aktualisiert am 22.04.2025 - 13:48 Uhr

Aktualisiert am 22.04.2025 - 13:48 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat für ihre Aussagen zu politischen Stellungnahmen der Kirchen breite Kritik geerntet. Der Generalsekretär des künftigen Koalitionspartners SPD , Matthias Miersch , sagte der "Rheinischen Post": "Christinnen und Christen haben sich immer politisch eingemischt. Und das ist gut so."

Miersch sagte, nach dem Tod des Papstes Franziskus irritiere es ihn umso mehr, "wenn Christinnen und Christen heute fordern, Kirche solle sich aus politischen Debatten heraushalten. Das C im Parteinamen verträgt nicht die Aufforderung an Geistliche, keine Stellung zu beziehen und sich auf Seelsorge zu beschränken".

Klöckner riet den Kirchen am Osterwochenende, sich auf seelsorgerische Aufgaben zu konzentrieren. Bei tagespolitischen Themen solle sie sich aber zurückhalten, sagte Klöckner der "Bild am Sonntag". Die Kirchen drohen ansonsten "beliebig" zu werden und als eine von vielen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu erscheinen.

Die studierte Theologin Klöckner kritisierte in dem Interview, "dass Kirche manchmal zu beliebig wird, oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt wie eine NGO und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat". Dann werde die Kirche "leider auch austauschbar".

Klöckner führte aus: "Klar kann sich Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer." Sie glaube, "von Kirche erwartet man sich diese sinnhafte Begleitung, diese Antwort auf Fragen, die ich in meinem Alltag habe, vielleicht auch Trost und Stabilität".

Kritik aus der eigenen Partei

Damit stieß Klöckner auch in der eigenen Partei auf Widerspruch. Dennis Radtke , der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels (CDA), sagte der "taz": "Ich finde es maximal irritierend, dass wir meinen, wir hätten das Recht, die Kirchen zurechtzuweisen und in ihrer Kommunikation auf ihre vermeintlichen Kernaufgaben zurückzudrängen, wie Julia Klöckner das jetzt getan hat."

Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte derweil: "Kirche war immer politisch". "Wer aus der christlichen Botschaft ableitet, dass man die Welt verändern soll, zum Guten verändern soll, die Welt gestalten soll, dann ist das immer eine politische Botschaft". Dies beziehe sich auch auf alle großen Päpste. Den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus würdigte Laschet als einen "Priester der Armen".

Haßelmann: "Existenzielle Fragen"

Kritisch äußerte sich auch Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann , die sich für politisch aktive Kirchen aussprach. "Warum sollten sich die Kirchen nicht äußern zu Ungerechtigkeiten in der Welt, zu Humanität und Menschlichkeit, zum sozialen Zusammenhalt und zur Nächstenliebe?", sagte Haßelmann dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). "Das sind doch existenzielle Fragen des Lebens."

Der Grünen-Abgeordnete Andreas Audretsch warf Klöckner vor, politische Stellungnahmen der Kirche nur dann zu dulden, wenn sie ins konservative Weltbild passen. "In dem Moment, wo es darum geht, Kernfragen auch des Christentums, nämlich die Bewahrung der Schöpfung, den Klimaschutz, den Umweltschutz in den Mittelpunkt zu stellen oder die Gleichheit aller Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, da hat sie Abwehrreaktionen", sagte Audretsch RTL/ntv.