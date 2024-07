Der Hamas-Führer Ismail Hanija ist offenbar in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Das teilte die palästinensische Terrorgruppe am frühen Mittwochmorgen mit. Über die Todesumstände wurde zunächst nichts bekannt. Die Hamas macht Israel für die Tötung Hanijas verantwortlich. Von israelischer Seite gab es dazu zunächst keine Mitteilung. Irans Revolutionsgarden bestätigten den Tod von Hanija. Er wäre der ranghöchste Hamas-Anführer, der seit Beginn des Gaza-Krieges vor rund zehn Monaten getötet wurde.

Hanija galt als einer der wichtigsten politischen Führer der palästinensischen Terrororganisation. Er lebte seit Jahren im Exil in Katar. Die Residenz von Hanija in Teheran sei angegriffen worden, hieß es am Mittwoch auf der Webseite der Revolutionsgarden, Sepah News. Dabei seien Hanija und einer seiner Leibwächter getötet worden. Was genau der Hamas-Anführer in Teheran machte, ist ebenfalls nicht bekannt. Der Iran gilt als wichtigster Unterstützer der Hamas.