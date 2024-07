Aktualisiert am 31.07.2024 - 07:58 Uhr

31.07.2024

Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in einem Vorort von Libanons Hauptstadt Beirut ist der hochrangige Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah getötet worden. Dies berichtete die israelische Armee. "Die Kampfjets der israelischen Luftwaffe haben den ranghöchsten militärischen Befehlshaber der Terrororganisation Hisbollah und den Leiter ihrer strategischen Einheit, Fuad Schukr, in der Nähe von Beirut eliminiert", erklärte das Militär am Dienstag. Eine Bestätigung der Hisbollah gibt es bislang nicht.