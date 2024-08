So sah die erste E-Mail in Deutschland aus

Deal mit den USA US-Journalist Gershkovich kommt offenbar aus Russland frei Von t-online Aktualisiert am 01.08.2024 - 14:30 Uhr Lesedauer: 2 Min. Evan Gershkovich: Der Journalist wurde wegen angeblicher Spionage in Russland verurteilt.

Der wegen Spionage verurteilte US-Journalist soll aus Russland freikommen. Offenbar haben sich die USA und Russland auf einen Gefangenenaustausch geeinigt.

Der in Russland verurteilte US-Journalist Evan Gershkovich soll freigelassen werden. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte Quellen, die mit der Thematik vertraut sind. Ebenfalls soll der ehemalige US-Soldat Paul Whelan freikommen.

Laut dem Bericht sollen die beiden Amerikaner gerade Russland verlassen. Im Gegenzug sollen die USA russische Gefangene freilassen, deren Namen allerdings anonym bleiben sollen. Der Sender ABC News berichtete, an dem Austausch seien mehrere LĂ€nder beteiligt. Über einen grĂ¶ĂŸeren Gefangenenaustausch mit Russland war in den letzten Tagen vermehrt spekuliert worden.

Der Online-Dienst Flightradar24 zeigte zuletzt, dass ein russisches Regierungsflugzeug, das bei einem frĂŒheren Gefangenenaustausch eingesetzt worden war, von Moskau in die russische Exklave Kaliningrad flog und von dort nach Moskau zurĂŒckkehrte. Die auf die Verteidigung in russischen Verrats- und SpionagefĂ€llen spezialisierte Organisation Pervy Otdel erklĂ€rte, der Flug könnte bedeuten, dass ein Gefangenenaustausch an der polnischen Grenze stattgefunden habe.

16 Jahre Haft

Gershkovich war in Russland wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil war Mitte Juli nach einem nur etwas mehr als drei Wochen andauernden Prozess gefallen. Andere Ă€hnliche FĂ€lle in Russland hatten weitaus lĂ€nger gedauert. Moskau verfolgt seit Langem die Linie, auslĂ€ndische Gefangene erst dann auszutauschen, wenn sie verurteilt worden sind. Somit könnte das Urteil den Weg fĂŒr einen Austausch Gershkovichs freigemacht haben. Der 54-jĂ€hrige frĂŒhere US-Soldat Whelan befindet sich wegen SpionagevorwĂŒrfen seit Dezember 2018 in russischer Haft.