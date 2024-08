Der Beschluss ist ein wichtiger Schritt in den langwierigen Verhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen, die schon seit geraumer Zeit über die Neufassung der Sicherheitsdoktrin diskutieren. Diese muss aktualisiert werden, da Russland in der derzeit gültigen Version noch als strategischer Partner aufgeführt ist.

Österreich bekennt sich zu EU-Zielen

Österreich überweist Millarden an Gazprom

Im Zuge dieser Einigung wird das Bundeskanzleramt die Arbeiten an der neuen österreichischen Sicherheitsstrategie (ÖSS) finalisieren. Die fertige Strategie soll in den kommenden Wochen präsentiert werden. Der Anteil von russischem Erdgas in Österreichs Energieversorgung liegt laut Schätzungen bei 80 bis 90 Prozent. Im vergangenen Jahr überwies Österreich rund vier Milliarden Euro an das staatsnahe russische Unternehmen Gazprom. Diese Gelder fließen direkt in die Kriegskasse von Präsident Wladimir Putin und stellen ein erhebliches Risiko für die österreichische Wirtschaft dar. Ein einseitiges Drosseln der Lieferungen hätte steigende Gaspreise für heimische Haushalte und die Industrie zur Folge – ein Risiko, das durch einen kontrollierten Ausstieg gemindert werden soll.