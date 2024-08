Der US-Wahlkampf ist in vollem Gange. Seit Dienstag steht fest, dass Tim Walz an der Seite von Kamala Harris antritt. Als früherer Lehrer und Unteroffizier hat er deutlich weniger Vermögen als die Konkurrenz.

Im Vergleich zu seiner Konkurrenz wirkt er fast arm: US-Vizepräsidentin Kamala Harris will Präsidentin werden und hat sich dabei für den Gouverneur Tim Walz als möglichen künftigen Vize entschieden.

Der frühere Lehrer und Unteroffizier hatte sich in den vergangenen Jahren als Gouverneur von Minnesota einen Namen gemacht. In sozialen Medien erfährt er dieser Tage viel Lob, etwa für sein Engagement für kostenloses Schulessen. Aber auch dafür, dass er die Konkurrenz der Republikaner, Ex-Präsident Donald Trump und J. D. Vance, als "merkwürdig" bezeichnet hat.

Finanzen können wichtiges Wahlkampfthema sein

Die Finanzen der Präsidentschaftskandidaten und ihrer Vizes sind gleich aus mehreren Gründen interessant. Zum einen ist der Wahlkampf in den USA der teuerste in der Welt, beruht zu großen Teilen aber auf Spenden. Oftmals treten deshalb aber auch Kandidaten an, die eigene finanzielle Mittel einbringen können.