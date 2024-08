Er lebt inzwischen in Russland

Er hat die US-Präsidenten Trump und Nixon beraten, heute ist er Putin-naher Journalist in Russland: Das FBI hat die Ranch von Dimitri Simes durchsucht.

Die US-amerikanische Bundespolizei FBI hat die Ranch des ehemaligen Trump-Beraters Dimitri Simes in Huntly, Virginia, durchsucht. Das berichtet das Lokalmedium "Rappahannock News".

Simes arbeitet heute als Kreml-naher Journalist

Laut "Rappahanock News" wurde Simes von der Razzia überrascht. "Mir wurde nicht mitgeteilt, dass da etwas auf mich zukommt", habe Simes, der sich aktuell in Moskau aufhält, dem Portal am Telefon erklärt. Er habe weder einen Durchsuchungsbeschluss gesehen noch sei er vom FBI kontaktiert worden. Auch liegen ihm keine Informationen darüber vor, ob gegen ihn ermittelt werde. "Ich bin verwirrt und besorgt. Ich werde mich um Informationen bemühen und mich dann wehren."

Simes ist gebürtiger Russe, wanderte später aber in die USA aus. Er beriet unter anderem die republikanischen US-Präsidenten Donald Trump und Richard Nixon in Russlandfragen. Heute lebt der 76-Jährige wieder in Russland und moderiert dort eine Nachrichtensendung für einen Kreml-nahen TV-Sender.