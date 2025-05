Trump will eine neue Air Force One

US-Präsident Donald Trump steigt aus der Air Force One aus: Donald Trump möchte ein neues präsidiales Flugzeug haben und greift dabei auf ein Unternehmen aus Katar zurück. (Quelle: Allen Eyestone, via www.imago-images.de)

Der Jet des Rüstungskonzerns wäre zunächst nur eine Ergänzung zu den modifizierten Boeing 747-Jets. Die Air Force One kann erst als solche betitelt werden, wenn der US-Präsident auch an Bord ist.

Neue Maschinen erst 2035

Boeing hatte schon im Wahlkampf 2024 angekündigt, die neuen Flugzeuge erst 2035 ausliefern zu können. Noch in der ersten Amtszeit gab der wiedergewählte Nachfolger zwei neue Präsidentenflugzeuge in Auftrag, um zwei in die Jahre gekommene Jets zu ersetzen.