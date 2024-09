Israels Militär hat nach Angaben der USA die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen gefunden. Darunter ist auch der amerikanisch-israelische Staatsbürger Hersh Goldberg-Polin, wie US-Präsident Joe Biden und ein Sprecher der israelischen Armee am Sonntagmorgen mitteilten. Das israelische Außenministerium bestätigte seinen Tod in einer Erklärung der Angehörigen.

Die Familie gab am frühen Sonntagmorgen eine Erklärung ab. "Mit gebrochenem Herzen muss die Familie Goldberg-Polin den Tod ihres geliebten Sohnes und Bruders Hersh verkünden", hieß es. "Die Familie dankt Ihnen allen für Ihre Liebe und Unterstützung und bittet darum, in dieser Zeit nicht gestört zu werden."

Israelische Armee fand Leichen bei Einsatz

"Zu diesem Zeitpunkt sind die Truppen noch in dem Gebiet im Einsatz und führen ein Verfahren zur Bergung und Identifizierung der Leichen durch, das mehrere Stunden dauern wird", hatte das Militär am Vorabend in sozialen Medien mitgeteilt. Es war zunächst unklar, ob es sich um die Leichen von israelischen Geiseln handelt. Die Nachricht sorgte in Israel für Proteste. Nähere Details nannte die Armee auch am frühen Morgen zunächst nicht.